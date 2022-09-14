Hendek'te 5 bin 800 metrelik grup yolu yenilendi

Sakarya'nın Hendek ilçesi kırsalında Hacıkışla, Yeşilyurt ve Harmantepe'ye ulaşım sağlayan 5 bin 800 metrelik grup yolu yenilenerek asfaltlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin şehrin dört bir yanında sıcak asfalt işlemine devam ettiği belirtildi.

Hacıkışla, Yeşilyurt ve Harmantepe'ye ulaşım sağlayan 5 bin 800 metrelik grup yolunun altyapısı ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, 8 bin ton asfaltın serilmesiyle güzergahın yeni yüzüne kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şehir merkezi ve 16 ilçede yürüttüğümüz sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. İnsan ve araç güvenliğini üst düzeyde önemsediğimiz kırsal yollarda çalışmalarımız gece gündüz demeden devam ediyor. Son olarak Hendek kırsalında yürüttüğümüz sıcak asfalt çalışmalarıyla 5 bin 800 metrelik güzergahı vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun."