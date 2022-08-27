Kalayık Mahallesi'nde L.B. ve oğlu S.B'nin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi ile kurusıkı tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kenevir, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika

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