Suyun kendilerini derine çektiğini fark eden Zenkin göletten çıkmayı başarırken Kızıldağ tüm çabasına rağmen bir süre sonra suda kayboldu.

Yağbasan Mahallesi'ndeki göletin kenarına çay içmek için giden Hasan Efe Zenkin (15) ve Emirhan Kızıldağ (17) serinlemek için gölete girdi.

Kaynak: AA

Hasan Efe, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da gölete giren genç boğuldu - Son Dakika

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