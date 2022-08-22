Sakarya'da gölete giren genç boğuldu - Son Dakika
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Sakarya'da gölete giren genç boğuldu

22.08.2022 23:15
Sakarya'da gölete giren genç boğuldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde arkadaşıyla gölete giren genç boğuldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde arkadaşıyla gölete giren genç boğuldu.

Yağbasan Mahallesi'ndeki göletin kenarına çay içmek için giden Hasan Efe Zenkin (15) ve Emirhan Kızıldağ (17) serinlemek için gölete girdi.

Suyun kendilerini derine çektiğini fark eden Zenkin göletten çıkmayı başarırken Kızıldağ tüm çabasına rağmen bir süre sonra suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları arama sonucunda Kızıldağ'ın cansız bedenine ulaştı. Boğulduğu belirlenen Kızıldağ'ın cesedi, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hasan Efe, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da gölete giren genç boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da gölete giren genç boğuldu - Son Dakika
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