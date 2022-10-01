Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ilçedeki Dikmen Yaylası'nda hareket edemeyen bir ayının olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı - Son Dakika

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