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Bektaş, yaptığı açıklamada, geyiğin bacağından yaralı olduğunu belirterek, "Çobanlarımız bulduktan sonra bana getirdi. Biz de Milli Parklar yetkililerimize haber verdik. Vakit kaybetmemek için de ilçe merkezine getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Bektaş, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bulunan yaralı geyik tedaviye alındı - Son Dakika

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