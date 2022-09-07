Yaralı baykuş, daha sonra tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bırakıldı.

Kaynak: AA

Çamlıca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı - Son Dakika

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