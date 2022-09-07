Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

07.09.2022 16:58
Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde peçeli baykuş bulundu.

Yetkililere haber verilmesinin ardından kuş Akyazı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildi.

Yaralı baykuş, daha sonra tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bırakıldı.

Koruma altına alınan yaralı baykuş, tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacak.

YORUMLAR
500
Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı
Kaynak: AA

Çamlıca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:59:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement