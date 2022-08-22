Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı

22.08.2022 23:19
Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çay içtikleri gölete serinlemek için giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çay içtikleri gölete serinlemek için giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki taşocağı yanında bulunan gölette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, göletin kenarına çay içmek için giden Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ (17), bir süre sonra serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suyun kendilerini çektiğini anlayan Efe Z. göletten çıkmayı başarırken Kızıldağ, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması gerçekleştiren AFAD ekipleri, Kızıldağ'ın cansız bedenine ulaştı. 17 yaşındaki Kızıldağ'ın cansız bedeni Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Hasan Efe, Sakarya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı - Son Dakika
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