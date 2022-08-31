Sakarya'da bir evde 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da bir evde 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi

31.08.2022 11:53
Sakarya'da bir evde 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 8 kilo 700 gram kubar esrar, 265 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda skunk ile Hint keneviri tohumu ve bitkisi, uyuşturucu kullanımında ve öğütmede kullanılan 2 aparat, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, biri araç anahtarı görünümlü 2 hassas terazi ile 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Sakarya, Hendek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da bir evde 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da bir evde 8 kilo 965 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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