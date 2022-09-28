Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.09.2022 16:24
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuriye Mahallesi'nde devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Sürücü A.B. ile yanındaki U.K'nin üzerinde yapılan aramada, 80 gram kubar esrar ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin aracında ve evlerinde yapılan aramalarda ise 1,5 kilogram kubar esrar ile aparat bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Ankaralı Kadınlardan İran'daki 'Mahsa Amini' Protestolarına Destek: 'Hiçbir Karanlık Sonsuza Kadar Sürmez' Ankaralı Kadınlardan İran'daki 'Mahsa Amini' Protestolarına Destek: 'Hiçbir Karanlık Sonsuza Kadar Sürmez' Diyarbakır'da 2 öğrenci 'dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci' arasına girdi Diyarbakır'da 2 öğrenci 'dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci' arasına girdi
Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
20:56 Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı
20:36 Yunan medyasına konuşan teröristbaşı Fethullah Gülen'den Türk halkı hakkında hadsiz ifadeler: Sarhoş gibi davranıyorlar
20:23 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 23:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement