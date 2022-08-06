Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor - Son Dakika
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Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor

06.08.2022 10:20
Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ve 40 kök kenevir ele geçirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ve 40 kök kenevir ele geçirildi. Arifiye ilçesinde yapılan yol kontrolünde ise bir araç içerisinde 3 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Jandarma ekipleri, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde H.Ç. ve S.B. isimli şahıslara ait ev ve bahçelere uyuşturucu operasyonu düzenledi. İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik köpek unsuru ekiplerince gerçekleştirilen aramalar neticesinde 1 kilogram kubar esrar ile 40 kök kenevir ele geçirildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi Göletler bölgesinde yapılan yol kontrolünde ise O.B. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalar neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor - Son Dakika
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