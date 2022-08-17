Kaza, saat 01.00 sıralarında, Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Kayıkçı'nın kullandığı 54 AJ 162 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Hendek Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Onur Kayıkçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobille refüje çarparak takla atan Onur öldü - Son Dakika

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