Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma... - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma...
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:51 Kaynak: AA
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