Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamayla ilgili yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp kişiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın ise arandığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

Çalışmalar patlamanın dördüncü gününde devam etti

Patlamanın dördüncü gününde bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 185 kişilik ekip ve 52 araç ile kadavra köpeğinin de bulunduğu beş arama köpeğinin katılımıyla fabrika etrafında arazi taraması yapıldı.

Öte yandan çalışmalar kapsamında kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişekler, imha edilmek üzere alandan uzaklaştırılıyor.

Kocaeli'den gelen Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ. (İZAYDAŞ) ekipleri alanda bulunan kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişekleri jandarma gözetiminde kamyonlara yükledi.

Alandan toplanan malzemeler, Kocaeli'ye götürülerek İZAYDAŞ ekipleri tarafından imha edilecek.

Bölgede yürütülen çalışmalara yarına kadar ara verildi.

4 şüpheli adliyede

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan bir sorumlu müdür, bir iş güvenliği uzmanı ile iki ustabaşının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 4 şüphelinin sorguları sürüyor.

"Soruşturma en hassas şekilde titizlikle yürütülüyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı kriminal ekiplerinin patlamanın neden kaynaklanabileceğiyle ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi.

Patlamanın meydana geldiği alanlardan toprak numunelerinin alındığını aktaran Kaldırım, "Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Laboratuvar Amirliği çalışmayı tamamladı. Yapılan tespit sonucu burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit ettiler." diye konuştu.

Kaldırım, patlamayla ilgili kamuoyunu gelişmeler oldukça hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada birçok çalışma yapılıyor, soruşturma yürütülüyor. Çalışmalar hem bakanlıklardan gelen iş müfettişleri hem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevlendirmiş olduğu bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ile adli boyutu Sakarya Başsavcımız nezaretinde yürütülüyor. Onun görevlendirmiş olduğu hem savcılarımız hem de 9 kişilik üniversiteden görevlendirilmiş heyet nezaretinde bütün soruşturmalar detaylı bir şekilde, en hassas şekilde titizlikle, kapsamlı şekilde yürütülüyor. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen yeni bulgularla Başsavcılığımız gerekli açıklamayı da yapacaktır."

Vali Kaldırım'dan taziye ziyareti

Vali Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, patlamada hayatını kaybeden ve bugün toprağa verilen Muhammet Seyfi Çanakçı'nın Geyve ilçesinde yaşayan annesi, eşi ve çocuklarını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Daha sonra Erenler ilçesine geçen Vali Kaldırım ve eşi, patlamada yaşamını yitiren ve dün toprağa verilen Halis Yılmaz'ın Erenler ilçesindeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi taburcu edildi.

Hastanelerde biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi devam ediyor.