Sakarya'nın İhtiyarları Hat Sanatı Öğreniyor
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinde (YADEM) 65 yaş üstü vatandaşlar, hat sanatı öğrenerek vakitlerini değerlendiriyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezinde (YADEM) 65 yaş üstü vatandaşlar, hat sanatı öğrenerek vakitlerini değerlendiriyor.
YADEM sorumlusu Ömer Faruk Karataş
, merkeze gelen yaşlıların vakitlerini verimli bir şekilde geçirdiklerini belirterek, yeni şeyler öğrendiklerini kaydetti.
Hattat Orhan Altuğ eşliğinde çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karataş, "Yaşlı Destek Merkezimizde yeni eklemiş olduğumuz faaliyetlerle birlikte yaşlılarımız hobi kurslarına daha çok yönelebilme imkanı buluyorlar. Hat sanatı dersinde el becerilerini geliştirerek yeni sanat eserleri ortaya çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.
Temmuz 2017'de faaliyete giren YADEM. geçtiğimiz yıl Sakarya'da 15 bin vatandaşa hizmet ulaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:35 Kaynak: AA
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