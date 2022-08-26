Sakarya'da balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır - Son Dakika
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Sakarya'da balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır

26.08.2022 10:04
Sakarya'da balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde balıkçılar, denize açılacakları 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kara su ilçesinde balıkçılar, denize açılacakları 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Teknelerinin bakımını yaparak ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yeni sezondan umutlu.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, ilçede balıkçıların 1 Eylül'de "vira bismillah" demeye hazır olduğunu söyledi.

Bu sene balığın bol olduğunu belirten Bıçakcı, "Geçen yıl balık açısından kıt bir sezon geçirdik. Palamut yiyemeyen balıkçılarımız bile oldu fakat bu yıl palamut fazla." diye konuştu.

Bıçakcı, kooperatiflerine kayıtlı 80 balıkçının olduğunu aktararak, "Karasu'da midyeci, salyangozcu, gırgır ve trol ile avlanan balıkçılarımız var. Günün şartlarına göre de Karasu'da avlanma şekli değişiyor." dedi.

Balıkçı Ömer Zafrak ise denizde palamut olduğunu dile getirerek, "Açık denizde büyük balık var duyumu aldık. Bu balık kıyıya gelirse sezon iyi geçer." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Sakarya, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da balıkçılar 'vira bismillah' demeye hazır - Son Dakika

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