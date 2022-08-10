Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

10.08.2022 11:03

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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