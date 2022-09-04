Sakarya'da denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

04.09.2022 13:54
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girilmesi yasaklandı. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerini engelliyor.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Aralıklarla yağmurun da etkisini gösterdiği bölgede, olumsuz hava koşulları yüzünden saat 13.30 itibarıyla denize girmek yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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