Sakarya 'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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