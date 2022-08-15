Kamyona çarpan hafif ticari araç su kanalına düştü - Son Dakika
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Kamyona çarpan hafif ticari araç su kanalına düştü

15.08.2022 17:18
Kamyona çarpan hafif ticari araç su kanalına düştü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyona çarparak su kanalına düştü.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyona çarparak su kanalına düştü.

Kaza, Karapürçek ilçesi Kamışlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 54 AT 138 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen E.N. yönetimindeki 54 AAY 508 plakalı kamyona çarparak su kanalına düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olamadığı kazaya ilişkin ekipler inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Ankara'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Ankara'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (3) Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (3)
Kaynak: İHA

Karapürçek, Tragger, Sakarya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyona çarpan hafif ticari araç su kanalına düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyona çarpan hafif ticari araç su kanalına düştü - Son Dakika
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