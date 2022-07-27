Yangın, Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde bulunan samanlıkta meydana geldi. Samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.