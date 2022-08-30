Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı

30.08.2022 14:31
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza, Karapürçek ilçesi Kızılbayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kaza sebebiyle otomobil alev alırken sürücü ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika
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