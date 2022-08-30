Kaza, Karapürçek ilçesi Kızılbayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kaza sebebiyle otomobil alev alırken sürücü ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpınca alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika

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