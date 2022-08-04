Sakarya'da mahalleliyi sokağa döken kaza - Son Dakika
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Sakarya'da mahalleliyi sokağa döken kaza

04.08.2022 01:22
Sakarya'da mahalleliyi sokağa döken kaza

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 duble karayolundaki kavşakta lüks otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 duble karayolundaki kavşakta lüks otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile ise bölge halkı adeta sokağa döküldü.

Kaza, Karasu- Kocaali D-650 karayolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki yabancı plakalı BMW marka lüks otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan 54 AGM 063 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazayı gören ve bölgeye akın eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü H.Ö. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu araçlar bölgeden çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da mahalleliyi sokağa döken kaza - Son Dakika

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