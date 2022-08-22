Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

22.08.2022 19:13
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda kontrolden çıkan motosiklet devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karasu ilçesi D-650 Karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf B. idaresindeki 34 BHJ 572 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü kazayı çeşitli yerlerinden aldığı yaralarla atlattı. Yaralı Yusuf B., ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi: 5 yaralı Kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi: 5 yaralı Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:13:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement