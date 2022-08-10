Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1'i çocuk 3 yaralı

10.08.2022 15:32

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Karasu ilçesi Limandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan Nefise B. idaresindeki 54 HK 393 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada, sürücü Nefise B., Hamide Ç. ile E.Ç. isimli çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Aynı istikamette seyir halinde olan ve kazaya tanıklık eden Recep Tabiloğlu, "Araç yolunda ilerliyordu. Firen mi kilitledi bilmiyorum ama teknik hasardan dolayı araba arka kaldırdı. Sağ sol yaparak da kanala uçtu. İlk etapta arabaya koştuk. Arabadaki yaşlı bayanı, genç bayanı çocukları çevredekilerin yardımıyla çıkardık. Yaşlı kadın kafasından biraz darbe aldı. O da ambulansla hastaneye ilerliyor. Elimizden geleni yaptık. İnşallah iyi olurlar" dedi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız Burnundaki kitle 100 grama ulaştı! Nefes alamayınca ameliyat edildi Burnundaki kitle 100 grama ulaştı! Nefes alamayınca ameliyat edildi Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:51 Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 20:34:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement