Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 16 farklı suç kaydı bulunan G.S. isimli şahıs yakalandı. Aralarında resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, hakaret, banka ve kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı bulunan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 16 farklı suçtan kaydı olan zanlı yakalandı - Son Dakika

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