Sakarya'da 3'üncü katan düşen yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da 3'üncü katan düşen yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti

23.08.2022 13:31
Sakarya'da 3'üncü katan düşen yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3'üncü kattan düşen 83 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3'üncü kattan düşen 83 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Aziziye Mahallesi bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için balkona çıkan 83 yaşındaki Rahim Hasret, dengesini kaybederek 3'üncü kattaki evinin balkonundan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 3'üncü katan düşen yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 3'üncü katan düşen yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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