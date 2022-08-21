Karasu'da şiir etkinliği düzenlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "4. Vakt-i Şiir Akşamları" programı gerçekleştirildi.

Karasu Belediyesi ile Sakarya Yazarlar ve Şairler Derneği (SAYBİR) tarafından Karasu Sahil Park'ta düzenlenen programda sanatseverler şiir dolu vakit geçirdi.

Programa, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, SAYBİR Başkanı Halil Müftüoğlu, şairler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sarı, programda yaptığı konuşmada, sanatın her dalına önem vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Dönem içerisinde kültür ve sanat etkinlikleri alanında birçok program gerçekleştirdiklerini belirten Sarı, "Önümüzdeki yıllarda da bu ve buna benzer etkinliklere ağırlık vereceğiz." dedi.

Müftüoğlu da derneğin, şair ve ozanların her zaman toplumun dili ve kulağı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından şairler, şiirlerini okudu.