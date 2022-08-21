Karasu'da şiir etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karasu'da şiir etkinliği düzenlendi

21.08.2022 13:19
Karasu'da şiir etkinliği düzenlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "4. Vakt-i Şiir Akşamları" programı gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "4. Vakt-i Şiir Akşamları" programı gerçekleştirildi.

Karasu Belediyesi ile Sakarya Yazarlar ve Şairler Derneği (SAYBİR) tarafından Karasu Sahil Park'ta düzenlenen programda sanatseverler şiir dolu vakit geçirdi.

Programa, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, SAYBİR Başkanı Halil Müftüoğlu, şairler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sarı, programda yaptığı konuşmada, sanatın her dalına önem vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Dönem içerisinde kültür ve sanat etkinlikleri alanında birçok program gerçekleştirdiklerini belirten Sarı, "Önümüzdeki yıllarda da bu ve buna benzer etkinliklere ağırlık vereceğiz." dedi.

Müftüoğlu da derneğin, şair ve ozanların her zaman toplumun dili ve kulağı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından şairler, şiirlerini okudu.

YORUMLAR
500
Ferizli'de geleceğin sporcuları yetişiyor Ferizli'de geleceğin sporcuları yetişiyor Kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü Kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da şiir etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 13:19:43. #1.11#
SON DAKİKA: Karasu'da şiir etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement