Rus TIR sürücüsü denizde kayboldu - Son Dakika
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Rus TIR sürücüsü denizde kayboldu

25.08.2022 22:16
Rus TIR sürücüsü denizde kayboldu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 5 arkadaşıyla birlikte denize giren Rus TIR sürücüsü Sergey Mavliev (36), dalgalara kapılarak kayboldu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 5 arkadaşıyla birlikte denize giren Rus TIR sürücüsü Sergey Mavliev (36), dalgalara kapılarak kayboldu. Mavliev'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarın sabaha kadar ara verildi.

Olay saat 18.30 sıralarında Karasu Limanı yanında meydana geldi. Rusya'dan gemi ile Karasu Limanı'na gelen Sergey Mavliev, TIR'ı parka çekti. Sergey Mavliev ve 5 sürücü arkadaşı denize girdi. Sergey denizde açılınca arkadaşları geri dönmesi konusunda uyardı. Geri dönmeye çalışan Sergey, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Yapılan aramalara rağmen Sergey bulunamadı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus TIR sürücüsü denizde kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus TIR sürücüsü denizde kayboldu - Son Dakika
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