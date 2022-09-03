Sakarya'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Sakarya'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

03.09.2022 15:06
Sakarya'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amca-yeğen arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amca-yeğen arasında çıkan tartışmada kan aktı. Amcası, yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Resuller Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Ö.D. ile yeğeni Aziz Durmaz (51) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında Ö.D., yeğenini silahla vurarak kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aziz Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Aziz Durmaz'ın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, yeğen katili amca her yerde aranıyor. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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