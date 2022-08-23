Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaşlı adam, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika

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