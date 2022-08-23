Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

23.08.2022 16:18
Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balkondan düşen 83 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balkondan düşen 83 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Aziziye Mahallesi 350. Sokak'taki binanın üçüncü katındaki evin balkonuna serinlemek için çıkan Rahim H, dengesini kaybederek düştü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Rahim H'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da balkondan düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika

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