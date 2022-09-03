Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı - Son Dakika
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Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı

03.09.2022 20:22
Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şahsın amcası tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayda yeni bir detay ortaya çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şahsın amcası tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayda yeni bir detay ortaya çıktı. Şahsın annesinin, amcası tarafından darp edildiği esnada araya girerek olayı ayırmaya çalışmak isterken tabanca ile vurulduğu öğrenildi.

Olay, Karasu ilçesi Resuller Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında yaşanmıştı. Amca ile yeğen kavgasının kanlı bittiği olayın perde arkası belli oldu. İddiaya göre, Ö.D. isimli şahıs, yeğeni Aziz Durmaz'ın (51) annesini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darp etmek istedi. Bu esnada araya giren Aziz Durmaz ile amca Ö.D. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında amca Ö.D., yeğeni Aziz Durmaz'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Yeğen katili amcanın ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amcası tarafından vurularak öldürülmüştü, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı - Son Dakika
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