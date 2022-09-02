Camı açık otomobilden hırsızlık yapmak istedi: Yanlışlıkla bastığı korna ele verdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şüpheli camı açık bulunan otomobilden 22 TL çaldı. Şüpheli, kilitli olmayan otomobile açık camdan girip bozuk paraları çaldığı esnada yanlışlıkla otomobilin kornasına basınca panikleyip kaçtı. Yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde 04.30 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Yavuzyiğit cadde üzerine park ettiği otomobilin kapı ve camını açık unuttu. Camı açık unutulan park halindeki otomobili gören şüpheli, aracın camından sarkarak içeriye girdi. Bu esnada yanlışlıkla otomobilin kornasına basan şüpheliyi fark eden komşuları durumu Yavuzyiğit'e bildirdi. Panikleyen şüpheli ise araçta bulunan 22 TL'yi alarak kaçtı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olayı anlatan araç sahibi Nazım Yavuzyiğit, "Uyuyordum, gece saat 04.30 sıralarında komşum aracın kornasının çaldığını duymuş. Aracın içerisine baktığında başka bir kişiyi görmüş. Adama, 'Kimsin, ne yapıyorsun orada?' diye soruyor. Adam da, 'Yok bir şey' diyerek kaçıp gidiyor. Arkadaş da hemen sonra arabaya hırsız girdiğini söyleyerek beni uyandırıyor. Polisler gelip incelemelerde bulundular. 22 TL para almış aracın içerisinden. Arabanın kapısı ve camı açık. Kapıyı açmıyor, camdan içeri girmeye çalışıyor. Gövdesi komple içeride. Sadece ayakları dışarıda" diye konuştu. - SAKARYA