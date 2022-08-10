Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, kayboldu

Olay, akşam saatlerinde, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Denize giren İlayda Eren, dalgalara kapıldı. Ailesi küçük kızın gözden kaybolduğunu görünce çevredekiler 112 Acil Servis 'e haber verdi. Olay yerine cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler denizde arama çalışması başlattı. Denizdeki dalgalar arama çalışmalarını etkilerken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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