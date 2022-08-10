Dalgalara kapıldığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Dalgalara kapıldığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu

10.08.2022 23:52
Dalgalara kapıldığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılan 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılan 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolduğu bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşılan çocuktan geriye ise sahilde oynadığı anlardaki görüntüler kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesi sahili Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki İlayda Eren ailesi ile birlikte denize geldi. Bu sırada arkadaşlarıyla suyun kenarında oynayan talihsiz çocuk, dalgalara kapıldı. Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren farklı bir çocuk çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılırken, Eren suda gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgede cankurtaran ve dalgıç ekiplerince dron destekli çalışma başlatıldı. Çalışmalara sahil güvenlik botu da katıldı.

Küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kıyı şeridinde arama yapan jandarma ekiplerince bulundu. Annesine denize gelmek istemediğini söyleyen ve dalgalara kapılarak hayatını kaybeden İlayda'dan geriye ise sahilde arkadaşlarıyla oynadığı görüntüler kaldı. İlayda Eren'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalgalara kapıldığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dalgalara kapıldığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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