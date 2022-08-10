Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesi sahili Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki İlayda Eren ailesi ile birlikte denize geldi. Bu sırada arkadaşlarıyla suyun kenarında oynayan talihsiz çocuk, dalgalara kapıldı. Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren farklı bir çocuk çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılırken, Eren suda gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgede cankurtaran ve dalgıç ekiplerince dron destekli çalışma başlatıldı. Çalışmalara sahil güvenlik botu da katıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dalgalara kapıldığı bölgeden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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