Ağır yaralanan gençlerden Keskin, Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılmasının hemen ardından hayatını kaybetti, yoğun bakıma alınan arkadaşı Baltaoğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Kadir Keskin, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da devrilen motosikletteki iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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