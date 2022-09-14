Sakarya'da devrilen motosikletteki iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da devrilen motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

14.09.2022 23:22
Sakarya'da devrilen motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi.

Karasu- Kocaali yolunda seyreden Kadir Keskin (17) idaresindeki 54 AGK 863 plakalı motosiklet, Kuyumcullu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü ile araçtaki Umut Baltaoğlu (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan gençlerden Keskin, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının hemen ardından hayatını kaybetti, yoğun bakıma alınan arkadaşı Baltaoğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Kadir Keskin, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da devrilen motosikletteki iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da devrilen motosikletteki iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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