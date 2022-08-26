Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu

26.08.2022 10:17

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dün denizde kaybolan Rus TIR şoförü Sergey Mavliev'in (36) cesedi bulundu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde dün denizde kaybolan Rus TIR şoförü Sergey Mavliev'in (36) cesedi bulundu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karasu Limanı yakınında meydana geldi. Rusya'dan gemi ile Karasu Limanı'na gelen Sergey Mavliev, TIR'ı parka çekti. Sergey Mavliev ve 5 şoför arkadaşı denize girdi. Sergey Mavliev, denizde açılınca arkadaşları geri dönmesi konusunda uyardı. Geri dönmeye çalışan Mavliev, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Çalışmalar, havanın kararmasıyla sona erdi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlandı. Ekipler, Sergey Mavliev'in kaybolduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan Mavliev'in cesedi morga kaldırıldı.


YORUMLAR
500
İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz ATO Başkanı Baran: 'Türkiye'nin diplomasi başarısı cazibe merkezi rolünü güçlendiriyor' ATO Başkanı Baran: 'Türkiye'nin diplomasi başarısı cazibe merkezi rolünü güçlendiriyor'
Kaynak: DHA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:48 Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"
09:45 Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:41:23. #1.12#
SON DAKİKA: Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement