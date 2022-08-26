Denizde kaybolan Rus TIR şoförünün cesedi bulundu

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karasu Limanı yakınında meydana geldi. Rusya 'dan gemi ile Karasu Limanı'na gelen Sergey Mavliev, TIR'ı parka çekti. Sergey Mavliev ve 5 şoför arkadaşı denize girdi. Sergey Mavliev, denizde açılınca arkadaşları geri dönmesi konusunda uyardı. Geri dönmeye çalışan Mavliev, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama çalışması başlattı. Çalışmalar, havanın kararmasıyla sona erdi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlandı. Ekipler, Sergey Mavliev'in kaybolduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan Mavliev'in cesedi morga kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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