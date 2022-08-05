Karasu'da düzenlenen operasyonda kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Karasu'da düzenlenen operasyonda kenevir ele geçirildi

05.08.2022 10:09
Karasu'da düzenlenen operasyonda kenevir ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kenevir ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kenevir ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma neticesinde Darıçayırı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

C.T'ye ait ev ve fındık bahçesinde arama yapan ekipler, çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirdi.

Ekipler ayrıca 300 litre kaçak akaryakıt ile uyuşturucu madde kullanma aparatına el koydu.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Kenevir, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da düzenlenen operasyonda kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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