Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı - Son Dakika
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Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı

04.09.2022 16:28

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili rüzgar ve dalgaya rağmen denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, kıyıya yakın bir mesafede akıntıya kapıldı. Kıyıya dönemeyen ailenin seslerini duyan cankurtaran ekipleri, denize girerek saniyeler içerisinde aileyi ölümün kıyısından aldı. İşte korku dolu o anlar...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili rüzgar ve dalgaya rağmen denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, kıyıya yakın bir mesafede akıntıya kapıldı. Kıyıya dönemeyen ailenin seslerini duyan cankurtaran ekipleri, denize girerek saniyeler içerisinde aileyi ölümün kıyısından aldı.

2 METREYİ BULAN DALGALARIN ORTASINDA KALDILAR

Olay, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Sahilpark yanındaki Cankurtaran Grup Amirliği önünde meydana geldi. Kule 10 önünde denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, bir anda dalgaların arasında kaldı. Şiddetli rüzgar ve boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaya rağmen denize giren aile, kıyıya yakın bir mesafede olmalarına rağmen, akıntı sebebiyle geri dönemedi.

CANKURTARANLAR SANİYELER İÇİNDE KURTARDI

Bağrışmalar üzerine 4 kişilik cankurtaran ekibi, ve bir jetski, ailenin olduğu yere gitti. Saniyeler içinde boğulma vakasına müdahale eden ekipler, aileyi sudan çıkarttı. Saat 13.30 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girişler bir gün süreyle kısıtlandı.

Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı - Son Dakika
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