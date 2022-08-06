Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

06.08.2022 01:56
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sahil Caddesi ile liman bağlantı yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden liman istikametine gitmekte olan E.A. idaresindeki 38 AGJ 533 plakalı Ford marka otomobil ile Sahil Caddesi'nden çıkış yapan E.M. idaresindeki 34 HL 8805 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada E.M., E.A., B.Y., İ.Y.A., D.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Bölgede sürekli kaza olduğunu aktaran mahalle sakini Ergün Demirkan, "Bu bölgede bir tane değil 15 kaza meydana geldi. Yazık, günah bu vatandaşlara. Bu bölgeye ışıklandırma yapılması lazım" derken mahalle sakini Sevim Uyar ise, "Buraya ışık yapılmasını istiyoruz. Büyüklerimize sesleniyorum. Sürekli kaza oluyor. Yazık değil mi bu insanlara" dedi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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