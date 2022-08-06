İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ve polisin yardımıyla araçlardaki yaralıları çıkararak, Karasu Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaynak: AA

Tragger, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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