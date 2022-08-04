Sakarya'da 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramalarda 12 bidon içerisinde toplam 300 litre kaçak akaryakıt ile 200 kök kenevir ele geçirildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darıçayı Mahallesi'nde ikamet eden C.T. isimli şahsın ev ve bahçesinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 12 bidon içerisinde toplam 300 litre kaçak akaryakıt, 200 kök kenevir ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA