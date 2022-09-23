Sakarya'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Sakarya'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

23.09.2022 15:14
Sakarya'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Karasu İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden ve motosikleti çalınan Tarık A, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, motosikleti Kocaali ilçesindeki bir fındık bahçesinde buldu.

Motosikleti sahibine teslim eden ekipler, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika
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