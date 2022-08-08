Sakarya'da kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan sürücü yaralandı

08.08.2022 17:09
Sakarya'da kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan sürücü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayarak yol kenarına düşen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayarak yol kenarına düşen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karasu- Kocaali yolunda Karasu yönüne giden Serdar Y. yönetimindeki 09 JY 488 plakalı otomobil, Küçükboğaz Köprüsü yakınlarında aynı istikamette seyreden Ö.K. yönetimindeki 81 ABM 720 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak yol kenarına düştü, savrulan kamyonet ise devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü Serdar Y, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonetin sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan sürücü yaralandı - Son Dakika
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