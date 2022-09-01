Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada

01.09.2022 15:19
Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kapısı kilitli olmayan otomobile açık camdan girip bozuk paraları çalan şüpheli, yanlışlıkla aracın kornasına basınca panikleyip kaçtı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kapısı kilitli olmayan otomobile açık camdan girip bozuk paraları çalan şüpheli, yanlışlıkla aracın kornasına basınca panikleyip kaçtı.

Yalı Mahallesi Barış Caddesi'nde Nazım Yavuzyiğit'e ait camı açık unutulan park halindeki aracı gören şüpheli, camdan sarkarak içeri girdi.

Bu sırada yanlışlıkla kornaya basan şüpheliyi, Yavuzyiğit'in komşuları fark etti. Panikleyen şüpheli, araçtaki bozuk 22 lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Komşularının haber vermesiyle aracının başına gelen Yavuzyiğit, otomobilini kilitlemediğini fark ederek polise haber verdi.

Hırsızlık anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahibi Yavuzyiğit, gazetecilere, "Camdan sarkınca yanlışlıkla kornaya basmış, yoksa fark edilmeyecekti. Biz de kameraları izleyince şaşırdık ve polise haber verdik." dedi.

YORUMLAR
500
4 gün önce evlenen genç kızın acı ölümü 4 gün önce evlenen genç kızın acı ölümü Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı
Kaynak: AA

Tragger, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:20:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement