Araç sahibi Yavuzyiğit, gazetecilere, "Camdan sarkınca yanlışlıkla kornaya basmış, yoksa fark edilmeyecekti. Biz de kameraları izleyince şaşırdık ve polise haber verdik." dedi.

Kaynak: AA

Tragger, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada - Son Dakika

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