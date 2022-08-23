Karasu'da kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.
D-650 kara yolunda Karasu istikametine seyir halindeki Yusuf B'nin kullandığı 34 BHJ 572 plakalı motosiklet, yoldan çıktı. Sürüklenen motosiklet kanala devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yusuf B, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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