Minibüsün çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada - Son Dakika
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Minibüsün çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada

24.08.2022 09:46
Minibüsün çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde koşarak yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Semiha Erarslan (67), hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde koşarak yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Semiha Erarslan (67), hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen pazar günü Karasu- Kocaali yolu üzeri Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Semiha Erarslan'a, S.Ö. idaresindeki minibüs çarptı. Havaya savrulan Semiha Erarslan, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Erarslan'ı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Erarslan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bu arada kaza çevredeki iş yerlerini güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


YORUMLAR
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Hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti Hafif ticari aracın çarptığı kadın, 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti 1 buçuk yıl önce aldı, hasat zamanı geldiğinde gördüklerine inanamadı 1 buçuk yıl önce aldı, hasat zamanı geldiğinde gördüklerine inanamadı
Kaynak: DHA

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsün çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada - Son Dakika

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