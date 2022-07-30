Karasu'da markette çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Karasu'da markette çıkan yangın hasara neden oldu

30.07.2022 09:18

Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Liman mevkisinde Fazıl B'ye ait markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden işletmeci, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını binadaki diğer dairelere ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

SEDAŞ ekipleri de marketin elektriğini keserek önlem aldı.

Yangın nedeniyle markette hasar oluştu.

YORUMLAR
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Çıkan yangında marketi küle dönmekten böyle kurtardılar Çıkan yangında marketi küle dönmekten böyle kurtardılar Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Sakarya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da markette çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da markette çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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