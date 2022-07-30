Kanlar içinde yatarken bulundu, "Ne oldu?" sorusuna verdiği yanıt olaydan daha ilginç

İhbar üzerine olay yerine gelen Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını binadaki diğer dairelere ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Sakarya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karasu'da markette çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.