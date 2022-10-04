Meslek lisesi öğrencileri, okullara basket potası ve tenis masası üretiyor - Son Dakika
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Meslek lisesi öğrencileri, okullara basket potası ve tenis masası üretiyor

04.10.2022 11:09

Sakarya'nın Karasu ilçesinde okullara basket potası ve tenis masası üreten meslek lisesi öğrencileri, ekonomiye katkı sağlamalarının yanında mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazanıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde okullara basket potası ve tenis masası üreten meslek lisesi öğrencileri, ekonomiye katkı sağlamalarının yanında mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazanıyor.

Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında üretimde etkin rol oynuyor.

Metal Teknolojisi bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Sakarya genelindeki 69 okulun basket potalarını, 80 okulun da tenis masasını hazırlıyor.

"Mezun öğrenciler sektörde daha rahat iş bulabiliyor"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, AA muhabirine, mesleki ve teknik eğitimin öneminin her geçen gün daha fazla anlaşıldığını belirterek, "Öğrenciler, bu projeyle bir yandan eğitimlerini alırken, bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlıyor ve aynı zamanda ücretlerini alabiliyor." dedi.

Okul Müdürü Nilüfer Yeke de öğrencilerin salgın döneminde dezenfektan üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, "'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında da 22 okula üretim yapmıştı. Şimdi de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 138 basketbol potası ve 80 masa tenisi masası üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

Meslek liselilerin bu sayede üretim kabiliyetini gösterdiklerini aktaran Alan Şefi Deniz Yılmaz, "Üretimde öğrencilerimizin büyük katkıları var. Böylece mezun öğrenciler sektörde daha rahat iş bulabiliyor. Ülkemizin sanayi gelişiminde ve sanayide ara eleman yetiştirilmesinde önemli rol oynanıyor." dedi.

Üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını dile getiren 12. sınıf öğrencisi Hamdi Karaman ise "Hem de mesleki yeterliliğimizi sağlıyoruz. Böylece mezun olduktan sonra iş bulma imkanımız artıyor. Üretimde yer almaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sakarya, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri, okullara basket potası ve tenis masası üretiyor - Son Dakika

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