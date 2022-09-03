Dalgaya rağmen denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Dalgaya rağmen denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi

03.09.2022 19:45
Dalgaya rağmen denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartlarına ve dalgaya rağmen denize giren bir kadın, son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartlarına ve dalgaya rağmen denize giren bir kadın, son anda boğulmaktan kurtarıldı. Cankurtaran ekiplerince denizden çıkartılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 12. kule mevkiinde meydana geldi. Olumsuz hava şartları ve dalgaya rağmen denize giren Gonca C. isimli kadın, akıntıya kapılarak kendini boyu bir buçuk metreyi bulan dalgaların arasında buldu. Durumu fark eden cankurtaran ekiplerince sudan çıkartılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tüm gün sert karayel rüzgarının etkisi altında kalan ve iki metreyi bulan dalga olmasına rağmen vatandaşın denize girmeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Bazı vatandaşların da cankurtaran ekiplerinin uyarılarını dikkate almadığı görüldü. Saat 17.45 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı'nca denize girişler cumartesi günü bir gün süreyle kısıtlandı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalgaya rağmen denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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