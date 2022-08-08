Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Karasu-Kaynarca yolunda Karasu yönüne giden Fahri Ü. idaresindeki 10 DEB 93 plakalı otomobil, Denizköy Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Enver Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yoldan geçenlerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika