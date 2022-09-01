Karasu'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karasu'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

01.09.2022 10:50
Karasu'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu bir kişi yaralandı.

Karasu-Adapazarı yolunda seyreden Ömer A. idaresindeki 54 ADD 107 plakalı otomobil, yoldan çıkınca savrularak refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören sürücü Güngör Aktaş, "Sağ şeritteydim, o da sol şeritte. Yavaş da gidiyordu, 70-80 kilometre hızla. Birden refüje çıktı ve aracın havalandığını gördüm. Durdum, araçtaki sürücüyü çıkardık ve 112'yi aradık." dedi.

YORUMLAR
500
FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar, birliğin çalışmalarını değerlendirdi FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar, birliğin çalışmalarını değerlendirdi Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 10:50:44. #1.11#
SON DAKİKA: Karasu'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement