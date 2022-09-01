Kazayı gören sürücü Güngör Aktaş, "Sağ şeritteydim, o da sol şeritte. Yavaş da gidiyordu, 70-80 kilometre hızla. Birden refüje çıktı ve aracın havalandığını gördüm. Durdum, araçtaki sürücüyü çıkardık ve 112'yi aradık." dedi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karasu'da refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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